Lapsele otsa sõitnud sahajuht on politseiuurimise all

Politsei pressiesindaja Annika Maksimovi sõnul võttis kiirabi sündmuskohalt lapse kontrolliks haiglasse kaasa. Õnneks ei saanud laps tõsiselt viga ja ta lubati õige pea koju. Juhtunu asjaolude selgitamiseks on politsei alustanud menetluse. See on alustatud paragrahvi alusel, mis käsitleb mootorsõidukijuhi poolt ettevaatamatusest tervisekahjustuse tekitamist ning milles süüdijäämisel karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni.