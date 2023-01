Laimuhagi kohtus: Jürgen Ligi tõrjub süüdistusi

Tartu maakohtusse laekus kaebus, milles Bigbanki omanik ja erakonnale Isamaa suuri summasid annetanud Pruunsild soovib laimu ümberlükkamist Ivo Kruusamäe ning kahe Reformierakonna poliitiku – Andrus Ansipi ja Jürgen Ligi poolt. Hagi põhjustas Pruunsilla isikut tutvustav Vikipeedia artikkel, kus refereeritakse Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe Ärilehe artikleid, milles Ansip ja Ligi räägivad, kuidas Pruunsillale kuuluv Bigbank olla pensionisüsteemi muutmisest väidetavalt kasu saanud. „Mina ei ole Vikipeediasse midagi kirjutanud ega oskaks vastutada konkureerivate toodete sõnade eest. Ega tea, milles saab süüdistada Vikipeediat või mind,„ teatas Jürgen Ligi. „Ma ei vaidle (majandus)teadusega ega saa seda ümber lükata, samuti ei saa ma ümber kirjutada Vikipeedia ega Eesti Ekspressi artikleid. Ma ei saa olematuks teha ka Pruunsilla enda ülestunnistust ega rahaülekandeid, mida ta selles on põhjendanud,“ teatas Ligi Facebookis. „Statistikat ega pensionisamba lammutamise põhjendusi, et teisest sambast saab hakata tagasi maksma hapnema kippuvaid laene või seda, et samba näol tekkinud tagatis lubab võtta uued, kah eitada ei saa. Valetama ega valet vanduma ma ei hakka ega aima, mida mulle omistada üritatakse.”