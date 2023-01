Tööstaaživaidlus: Aivar Sõerd sai kohtus riigi vastu õiguse

Aivar Sõerd oli aastatel 1993-1996 rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja ja maksu- ja rahapoliitika osakonna juhtaja kohusetäitja. Sotsiaalkindlustusamet tegi otsuse, et neid aastaid ei loeta tema avaliku teenistuse staaži aastateks. „Kuna see on ebaõiglane, siis vaidlustasin selle otsuse kohtueelses menetluses. Sotsiaalkindlustusamet jättis oma otsuse jõusse. Mul polnudki siis enam muud võimalust, kui pöörduda halduskohtusse,“ selgitas Sõerd. Tallinna halduskohus rahuldas esmaspäeval täielikult Sõerdi kaebuse seoses tema teenistusstaaži ebaõige arvestamisega, nõustudes kõigi kaebaja argumentidega ja mõistis välja ka kohtukulud, selgitas Sõerdi esindaja, vandeadvokaat Vahur Kivistik. Sõerd märgib, et juhtis rahandusministeeriumis maksupoliitika osakonna tööd ja valmistati ette Mart Laari esimese valitsuse 1994. aasta maksureformi. „Töötasime välja 1994. aasta maksureformi maksuseadusi, esindasin ministrit Riigikogu rahanduskomisjoni istungitel, juhtisin delegatsiooni Eesti maksulepingute läbirääkimistel välisriikidega,“ lisas Sõerd. Kivistiku sõnul oli halduskohtu otsus ootuspärane. „Maksu - ja tolliamet oli Sõerdi asumisel peadirektori asetäitja ametikohale 1996 a-l avaliku teenistuse staažina varasema teenistuse ministeeriumis ametniku teenistuslehel arvesse võtnud. Samuti kinnitas rahandusministeerium kohtule, et Sõerd täitis ministeeriumis avaliku võimu ülesandeid, st tema töö sisu vastas avalikule teenistusele.”