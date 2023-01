LAHKUB KAPTENISILLALT! Ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas heidab ette: parvlaev Estonia huku uurimist takistati!

Ohutusjuurdluse keskus (OJK) on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKMi) allüksus. Sarnaselt terviseametile, mis kuulub sotsiaalministeeriumi valitsemisruumi, või riigiprokuratuurile, mis jääb justiitsministeeriumi katuse alla, on OJK sõltumatu. Selle eest OJK juht Rene Arikas ongi enda sõnul võidelnud. Lausa nii, et nüüd ollakse MKMiga katkise küna ees.