Juhtkiri | Meil on kogu aeg niimoodi olnud

Väga palju on muutumatuid lahendusi. Ja kui asi töötab, võib olla raske mõista, et saab paremini. Veel hullem, muutus on hädavajalik. Näiteks ennetustööd tegevad päästeametnikud näevad liiga palju isoleerimata elektrijuhtmete pusasid, puuduvaid suitsuandureid ja hooldamata küttesüsteeme. Kuigi ajapikku on nii mõnigi hoone korda saanud, siis on neidki, kes ei püüagi endast ega enda varast hoolida. Käest lastud majapidamises on aga suurem õnnetuse oht. Kui inimene ei näe selles mingit probleemi ega soovi midagi muuta, siis on teistel vähe võimalusi midagi muuta. Õnneks saab enamik siiski aru, et suitsuandurid on väga vajalikud ja tulekahjud võivad ju endaga kaasa tuua kogu vara hävimise.

Aga vaid majade muutmisest ei piisa. Muutuma peavad ka linnad. Tallinna kui Euroopa 2023. aasta rohepealinna avaüritusel käinud Viini linnaplaneerimisekspert Eva Kail toob välja, et linnakeskkonda luues peab arvestama kõigi seal elavate inimestega. Sageli planeerivad linna terved noored mehed, kes lähtuvad enda vajadustest. Ja kui sättida foorid paika keskmise inimese tempot arvestades, siis aeglasemalt liikuv vana inimene ei jõua teed rohelise tulega ületada. Või siis on tänavad on liiga kitsad, et neil lapsekäruga liigelda jne. Aga taas – alati on ju nii tehtud. Kuidas siis nüüd äkki ei sobi? Kõigi vajaduste väljaselgitamine ja nendega arvestamine nõuab muutusi. Kas inimesed üldse mõistavad nende vajadust? Lapsevankriga emad ju ropendavad mõttes, kui uue tee äärekivid on ebamugavalt kõrged ja elu läheb edasi.