SÕJAKOKKUVÕTE | Leopardide järgmine samm

Saksamaa sai Poolalt teisipäeval ametliku taotluse Leopard 2 tankide saatmiseks Ukrainasse, kinnitas Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak. ABC Newsiga rääkinud Ukraina kõrge ametniku sõnul on 12 riiki nõustunud tarnima Ukrainale kokku umbes 100 Leopard 2 tanki, kui Saksamaa valitsus selleks nõusoleku annab. Soome ja Poola on seda juba ka avalikult välja öelnud. „Me valmistame oma otsust ette ja see tuleb varsti,“ lubas Saksa kaitseminister Boris Pistorius.

Kiiev kinnitas Minskile, et neil pole oma kõrvalmaa suhtes mingeid agressiivseid plaane, kommenteeris Ukraina välisministeeriumi nõunik Oleh Nikolenko. Ukraina hoiatas naabrit ka Putinile järele andmise eest. Valgevene isehakanud president Aljaksandr Lukašenka pidas teisipäeval maha pika ennastimetleva tiraadi, milles kurtis „väliste ja siseriiklike äärmuslaste“ üle. Lukašenka leiab, et Ukraina on rikas riik, seega oleks samasugune stsenaarium võinud Valgevene jaoks hoopis kurvemalt lõppeda. „Ei mina taha, et keegi minu või teie ees kummardaks ja meid selle eest tänaks, aga kõigile on selge, et mille nimel ja tänu kellele me ellu jäime,“ seletas ta. Lukašenka sõnul treenitakse Ukrainas välja äärmuslasi ning Poola ja Leedu olevat üldse aru kaotanud. Lukašenka jutt oli ennekõike ähvarduseks Valgevene opositsioonile, kelle tegevusele lubas ta karmilt reageerida.