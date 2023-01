ÕL VIDEO | ELU SUURMAJAS: katkise lifti tõttu istuvad eakad juba kolm nädalat toas lõksus! Majaelanik: „Kuna minul on põlved haiged, käib poes mu 80aastane mees, hing paelaga kaelas!“

Tallinnas Tondiraba 6 kortermajas elav Irma on viimase kolme nädala jooksul, mil lift on katki olnud, käinud kaheksandalt korruselt õues täpselt seitse korda. Rohkem tal jaksu selleks ei ole, kuigi 76aastane proua on enda sõnul olnud alati väga liikuv.