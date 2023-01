ANAALSEKS VÕI EMA MÜÜMINE? Vene ajakirjanik helistas Wagneri värbamisliinile

The Daily Beast vahendab, et üks sedasorti plakat, mis Krasnojarskis Wagneri rühmituse ridadesse astuma kutsub, kasutab üsna räiget sõnakasutust. Nimelt pidavat potentsiaalsetele nekrutitele esitatama kolm küsimust: esiteks, kas pigem eelistaksid saada kahvliga silma või anaalseksi? Teiseks, kas pigem müüd maha omaenda ema või eelistad anaalseksi? Kolmandaks, kas pigem sööksid seepi, mis pärit laualt, või leiba, mis pärit kempsust? (Kaks esimest küsimust on lugeja maitsetundlikkusele mõeldes tõlgendatud vähem roppudeks kui algmaterjal väidetavalt oli.)