Sven Soiver | Karistav ja süüdistav rohepööre

Kas sul on soe? Sõitsid autoga? Sõid liha? Pätt oled! Muutu või maksa, süüdi oled nagunii. Selline on rohepoliitika sisu ja mõju tarbijale. Ärme lasku sellesse, millest ja millised on kliimamuutused. Kui meil aga juba sellised eesmärgid on võetud, siis võiks tehtav olla eesmärgipärane. Aga pole - rohepööre kisub järjest enam kiiva. Selle asemel, et tegeleda seaduste dikteeritud ülekulutamisega, regulatsioonide tekitatud toidu- ja materjaliraiskamisega, juhitava ja juhitamatu topelt elektritootmise juurutamisega jne leiutatakse, kuidas tavainimene tunneks end süüdi ja saaks karistatud.