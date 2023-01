Toomas Alatalu | Tallinn dikteerib Kremli tempot

Ent kõigest järjekorras. Diplomaatide väljasaatmine ja saatkondade personali kärpimine on saatnud Venemaa Ukraina vastast agressiooni algusest peale. Kui üks komponent selles, mida kutsutakse hübriidsõjaks. Pole siis ka ime, et see oli teemaks Venemaa välisminister Sergei Lavrov eelmist aastat kokkuvõtval pressikonverentsil 18. jaanuaril. Loomulikult alustas ta „väiklasest Obamast“ – nagu Lavrov tituleeris USA üle-eelmist presidenti –, kes pärast agressiooni Gruusias siiski üritas suhteid Moskvaga parandada. Nn reset poliitika raames marssisid USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Poola väeüksused 9. mail 2010 Punasel väljakul, ent kuna viimasel hetkel selgus, et sama teevad ka Gruusias sõdinud Vene väeosad, loobusid suured USA president Barack Obama, Briti peaminister Gordon Brown, prantsusmaa president Nicolas Sarkozy jt kohaletulekust (väiksemad riigijuhid ei saanud seda teha!). Obama pakkus küll enda asemele toonast asepresident Joe Bidenit, ent temast keelduti ja esindajaks oli USA suursaadik Moskvas.