„ANNA SÖÖK JA KAO MINEMA!“ Kui palju peab toidukuller vahetuse jooksul rääkima?

Viimasel ajal on kõneainet pakkunud küsimus, kas toidukullerid või taksojuhid peaksid eesti keelt oskama. Kuid kui palju reaalselt peab toidukuller vahetuse jooksul üldse rääkima? Õhtuleht käis pikaaegse kogemusega toidukulleril töövarjuks, et uurida, kas tõesti nõuab see töö nii palju suhtlemist.