MAJAMÜÜGIVAIDLUS: näitleja Jan Uuspõld kaebas hüvitisenõude ringkonnakohtusse

Jan Uuspõld müüs oma Lääne-Virumaal paiknenud maja umbes 100 000 euro suuruse hinnaga 2016. aasta kevadel. Pool aastat hiljem, koos esimeste sügisilmadega, tuli talle hoonega seoses kahjunõue: talvel ei pidavat maja tuult ega hoidvat sees sooja. Uuspõld pakkus vastu: kui maja seisukord on tõesti nõnda nigel, nagu Triisberg väidab, siis on ta valmis selle müügihinnaga tagasi ostma, on Õhtuleht varem kirjutanud.