SÕJAKOKKUVÕTE | Saksamaa: eks Poola võib ju küsida…

„Ärge rääkige, et meil on vaja 80 aastat, et õppida tanki kasutama.“ Nii sõnas president Volodõmõr Zelenskõi Saksa televisioonis, väljendades tüdimust seoses sellega, et Saksamaa eesotsas kantsler Olaf Scholziga keerutab ja keerutab ega suuda kuidagi anda luba sõjaohvrile Leopardi tanke anda. „Need Leopardid – kui keegi peaks muretsema – ei sõida ju läbi Venemaa territooriumi. Me kaitseme ennast. Rahvas, meie ei ole nende maast huvitatud,“ sõnas Zelenskõi. Välisminister Annalena Baerbockilt küsitigi intervjuus Prantsuse telejaamale LCI, mis juhtuks, kui Poola saadaks oma tankid Leopard 2 Ukrainasse ilma Saksamaa loata. „Praegu pole seda küsimust esitatud, aga kui meilt küsitaks, siis me ei teeks takistusi,“ vastas Baerbock. Ja Poola küsiski.

Poola teatas, et on valmis saatma Kiievisse 14 Leopardi tanki, kuid ootab enne Berliinist selget avaldust. Peaminister Mateusz Morawiecki kritiseeris sakslaste suutmatust: „Saksamaa suhtumine on vastuvõetamatu. Sõja algusest on möödas peaaegu aasta. Süütuid inimesi sureb iga päev.“ Esmaspäeval teataski Morawiecki Saksa välisministri jutule toetudes, et poolakad kavatsevad paluda luba, et tankid Ukrainasse saata. Poola peaministri sõnul oleks Berliini heakskiit küll igati tervitatav, ent teisejärguline. Reuters kirjutab, et juhul kui poolakad saadavad Leopardid Ukrainasse ilma Saksamaa loata, võib viimane aga keelduda varuosade tarnimisest. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pühapäevasel kohtumisel Scholziga, et tema ei välista ka Leclerci tankide ukrainlastele saatmist.