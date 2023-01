FOTOD | Pallase uus juht: Vastselt valminud rektori ametiraha kannab Piret Viirpalu

Viirpalu oli rektoriks valimiste Pallase õppeprorektor. Alates Varem on ta töötanud Tartu Ülikooli õppejõuna ning Tartu Lastekunstikooli direktori ja õppealajuhatajana. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli maalikunsti eriala, saanud samast õpetajakutse ja magistrikraadi pedagoogikas. Praegu on tal Tartu Ülikooli pooleli doktoriõpingud. Rektori ametiaeg kestab aastani 2027.