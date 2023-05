ÕL ARHIIV | SAAGA LÕPP – RÜÜTLID KOLISID VIIMAKS UNISTUSTE KOJU! „Oleme ise oma toad loonud ja väga rahul!“

„Meie pool maja on valmis, aga meie lastelastele mõeldud pool on veel tegemisel,“ räägib Ingrid Rüütel. „Nii et ehitaja ikka toimetab vaikselt edasi.“

Samamoodi on ehitusjärgus Rüütlite krundil olev teine hoone, kuhu peaks pererahva plaani kohaselt tulema president Arnold Rüütli arhiiv. „Loodetavasti nad saavad sel nädalal arhiivimajja sooja sisse ja me saame kastid siit eest ära. Praegu on nad igal pool ees, koridoris ja kabinetis.“

Ingrid Rüütli sõnul on ta uue koduga väga rahul.