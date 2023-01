VIGA ANDMETES? Ilmar Raag: MTÜ Slava Ukraini ei kasuta annetusi valimisreklaamiks ega maksa töötajatele hiigelpalka

Viga andmetes tekkis tema sõnul ka seepärast, et MTÜ pole äriregistrisse kandnud augustis ellu viidud muutusi. „Kui Slava Ukraini alustas, oli päris mitu inimest, kes panustasid selle tegevusse 24/7. Nad jätsid oma muu elu ja tööd tagaplaanile, lootes, et ehk saab sõda varsti läbi. Augustis leiti, et see õhinapõhine tegutsemine ei ole pikemas plaanis jätkusuutlik,“ ütleb Raag. MTÜ stuktuuri muudeti, et oleks selgem rollijaotus ja koordineerimine.