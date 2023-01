Erikomisjon arutas elektri universaalteenusega seotud probleeme

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul pidi sügisel kehtestatud elektri universaalteenus andma tarbijatele võimaluse kasutada keerulisel perioodil soodsa ja stabiilse hinnaga elektrit. „Tänaseks näeme, et universaalteenusest ei ole kasu ei kodutarbijatele, ettevõtjatele ega ka omavalitsustele. Elektri börsihind on juba pikka aega madalam kui universaalteenuse hind,“ ütles ta ning lisas, et ainsana saavad universaalteenusest praegu kasu elektrimüüjad. „Komisjoni istungil soovime arutada nii universaalteenuse hinda kui ka teenuse kasutamisel ilmnenud takistusi, aga ka teisi võimalusi, kuidas riik saaks oma inimestele energiakulude kontrolli all hoidmisel päriselt appi tulla.“