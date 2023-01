Venemaa saadab välja Eesti suursaadiku. Margus Laidre: lahkun mina ja lahkub Venemaa saadik Tallinnas

Välisministeeriumi sõnul on Eesti valitsus on aastatel sihikindlalt hävitanud kogu suhete spektri Venemaaga ning tegeleb russofoobia ja Venemaa riigi vastu vaenu kasvatamisega.

Laidre pakub, et just seetõttu talle riigist lahkumiseks suisa kaks nädalat aega antigi: „Kui see oleks väljasaatmine mingisuguse intsidendi või sündmuse tõttu, võinuks aeg olla lühem. See viitabki, et Venemaa on avaldanud oma pahameelt ja andnud pahameele lahendamiseks saadiku lahkumise näol aega.“