Venemaa saadab välja Eesti suursaadiku

„Juba sõja algusest on Eesti viinud oma kahepoolsed suhted Venemaa Föderatsiooniga absoluutse miinimumini. Kevadel sulgesime Venemaa konsulaaresindused Narvas ja Tartus ning oleme riigist välja saatnud kolm Venemaa saatkonna diplomaatilise staatusega töötajat, kes õõnestasid aktiivselt Eesti julgeolekut ning levitasid Venemaa sõjategevust õigustavat propagandat. Nüüd seame ülempiiri Eestis töötavate Venemaa diplomaatide arvule, et saavutada pariteetsus. Tänane samm on aga korrelatsioonis meie kahepoolsete suhete üldise madalseisuga,“ lisas Reinsalu.