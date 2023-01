Aasta algus üllatab viirusnakkuste tõusulainega… mida teha, et püsida tervena?

Arstid soovitavad haigestumisriski maandamiseks muuta oma harjumusi ning rakendada elustiilimeetmeid, mis aitavad viirusnakkustega paremini toime tulla. Nende meetmete hulka kuuluvad mitmekesine toit, piisav uni, piisav vedeliku tarbimine, värskes õhus ja looduses viibimine, liikumine, suitsetamisest loobumine ja alkoholi tarbimise piiramine.

Mitmekesisest toidust on viirusega võitlemisel palju abi. Samas tuleb meeles pidada, et viirusnakkuste perioodil ja nakatumise järgselt vajab meie organism mitmeid aineid tunduvalt suuremas koguses, kui me toiduga kätte saame. Seetõttu soovitavad arstid kasutada lisaks vitamiine ja teisi toidulisandeid, et oma tervist säilitada ja organismi viirusevastast vastupanuvõimet tugevdada. Apteegiriiulilt võib leida erinevaid tooteid, mis väidetavalt immuunsust tugevdavad ja viiruste vastu aitavad. Millistest ainetest aga tõesti abi on?

Viis bioaktiivset ainet, millest on tõesti viiruste vastu abi

Kogu maailma arstiteadlased on püüdnud leida aineid, millel oleks kõige suurem potentsiaal kaitsmaks organismi viirusnakkuste eest. Uuringutega on välja sõelutud viis bioaktiivset ainet, millel on kõige tugevam viirusvastane jõud. Neist ainetest kolm – vitamiin C, vitamiin D ja tsink – on juba pikemat aega tuntud oma immuunsüsteemi toetava ja viirusnakkust pärssiva mõju poolest. Ülejäänud kaks ainet – kvertsetiin ja melatoniin – on uued, aga samas väga tugevad „võitlejad“ viirusnakkuste vastasel rindel.

Kvertsetiin – tugeva väega nakkustevastane aine. Kvertsetiin on taimne flavonoid – võimas antioksüdant, millel on mitmeid tervist tugevdavaid omadusi. Teaduslikud uuringud on veenvalt tõestanud kvertsetiini põletikku pärssivad ning immuunsüsteemi toetavad omadused. Muu hulgas takistab kvertsetiin viiruste rakku tungimist ja paljunemist organismis. Kvertsetiin soodustab verevarustust ja toetab kudede, sealhulgas ka kopsukoe, varustamist hapnikuga, mis on äärmiselt oluline hingamisteede nakkuste korral. Viimastel aastatel on ka arstlik kogemus koroonaviirust põdevate patsientidega tõestanud kvertsetiini tugevat positiivset mõju viirushaiguse kulule.

Melatoniin – „energiasüst“ immuunrakkudele. Immuunsüsteemi tugevdamiseks on üks parimaid vahendeid pikk ja kosutav uni. Hea uni on äärmiselt oluline ka immuunsüsteemis toimivatele kuulvatele valgetele verelibledele. Unehormoon melatoniin annab immuunsüsteemi rakkudele – lümfotsüütidele ja naturaalsetele tapjarakkudele – energiasüsti, aktiviseerib neid ning muudab nad võitlusvalmiks.

D-vitamiin – immuunsüsteemi eestvedaja, mis mängib juhtrolli immuunsüsteemi toimimises ning tagab immuunrakkude võitlusvalmiduse. Teadusuuringud näitavad, et D-vitamiini madal tase suurendab tunduvalt riski nakatuda viirushaigustesse, sattuda intensiivravipalatisse ning viiruse tagajärjel surra.