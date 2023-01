Taavi Libe | Toetus erakonnale, kes alistab talve!

Esimene variant on see, et lund jääb sadama pikaks ajaks ning järgnevad talvekuud võib kokku võtta märksõnadega „lõputu sumpamine“. Teine variant on lume kiire sulamine, mis katab tänavad olenevalt paarikraadisest temperatuurikõikumisest kas tatitaolise ollusega või surmavalt ohtliku kiilasjääga.