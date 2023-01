Coop Lotoga auto võitnud Maarja: plaanisin loosis osalemisest loobuda, sest arvasin, et mul ju nagunii pole lotoõnne…

Varasemalt vuras Maarja aga ringi 2007. aasta Volkswageniga. Et auto pole enam esimeses nooruses, on viimaste kuude jooksul sellele päris palju raha läinud – erinevate asjade parandamiseks on kulunud ligikaudu 600 eurot. Kuna nüüd on sõiduk korras, annab Maarja selle ilmselt oma emale.

Aga uue Toyota üle on võitja tõeliselt õnnelik! „Auto meeldib väga – ta on väga ilus, väga mugav, soojendused on olemas, näiteks roolisoojendus,“ õhkab ta. Ka Maarja kaheksa-aastasele pojale Anderole on sõiduk meeltmööda. „Ilus, mugav, soe. Mulle meeldib see sport mode ka, mis sellel on,“ loetleb poiss.

Maarja naerab, et tegelikult oli poja esimene küsimus, kas äkki saaks muud värvi auto. Nimelt oleks Andero tahtnud musta Toyotat… Kui nüüd uurida poisilt, kas valge auto siis passib emale või mitte, annab ta oma heakskiidu: „Talle sobib see valge ikka väga hästi!“

Uude Toyotasse mahub telkimisvarustus hästi sisse

Aga Maarja ei kasuta autot ainult tööl käimiseks – talle meeldib koos pojaga mööda Eestit ringi sõita. „Suvel mul on plaanis kindlasti minna matkama. Selle autoga on päris hea, sest telgid ja asjad mahuvad kõik sisse. Telkida on mõnus – sussutad õhtul oma vorstikest, käid ujumas…“ jutustab ta rõõmsalt. Talvisel ajal eelistab pere aga ette võtta rohkem sisetegevusi. „Näiteks eelmisel nädalavahetusel käisime Haapsalu veekeskuses ujumas ja väljas söömas. Eks Paliveres on ka suusatamise ja kelgutamise variandid olemas, aga ma pole eriline talveinimene.“

Ka uue autoga võtsid nad esimesena sõidu ette just Haapsallu. Lisaks käivad Maarja ja Andero sageli Põhja-Eestis, sest mitmed pereliikmed elavad Paldiskis.

Maarja ise on aga Paliveres elanud ligi viis aastat. „Töötasin seal lähedal ja leidsin sinna toreda kodu. Palivere on ilusa loodusega ja rahulik – pole linnakära ega melu. Mulle see väga meeldib. Alevik on pisike ja ei pea igale poole autoga sõitma. Poeg saab ise maja taga asuvasse kooli minna. Ümberringi on tal mängukaaslased – nii käiaksegi üksteisel külas või õues aega veetmas,“ kirjeldab Maarja.