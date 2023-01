Kas kristlane saab pattu tegemata valida homoseksuaalsust soosivate parteide poolt?

Vihuri kommentaari andma ei soostunud, kuid kõnealuses artiklis viitab ta sellele, et Eesti Reformierakonna patuks on, et see lubab oma valimisprogrammis vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid. Eesti 200-le heidab ta ette, et see lubab seadustada nii homoabielud (autoril jutumärkides), kui ka abistatud enesetapu. Samasooliste abiellumise soosimisega patustamist heidab ta ette ka Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale. Oma seisukoha selgitamiseks toob ta välja kohad Piiblist, kus öeldakse, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks ning käsu: Sa ei tohi tappa!