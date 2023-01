Rattaentusiast: „Kiilasjää peal on naastrehvidega jalgrattaga kindlam kui jalgsi.“

„Pean tunnistama, et ma sõidan autoga ka, aga kui on näiteks miinus 20, siis ma ei näe mingit põhjust autot käima panna, see on piinamine. Siis ma lähen rattaga tööle, sest see ei ole mingi vaev, peavad ainult head riided olema, kindad on väga olulised,“ peab jalgratta entusiast Karl Erik Reisenbuk talvist rattasõitu täiesti normaalseks liikumisviisiks.