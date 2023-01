„10 VIISI LAIBAST VABANEMISEKS”: abikaasa mõrvas kahtlustatava süüle viitab reetlik otsinguajalugu

Kui Massachusettsist pärit 39aastane kolme lapse ema Ana Walshe aastavahetuse paiku kaduma läks, siis ei läinud uurijatel kaua aega, jõudmaks järeldusele, et naist pole enam elavate kirjas ning et Ana kadumise taga võib olla ei keegi muu kui tema abikaasa Brian Walshe. Nüüdseks on uurijad juhtumi kohta avalikustanud mitmeid õõvastavaid üksikasju, sealhulgas 47aastase mehe Google'i otsinguajaloo vahetult enne ja pärast naise kadumist.