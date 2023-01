OTSEBLOGI | Jätkub vaidlus Ukrainale tankide andmise üle

Türgi süüdistab Rootsit NATO liikmelisuse kohustuste rikkumises, teatas Türgi välisministeerium avalduses. Türgi välisministeerium teatas, et Koraani põletamine Stockholmis viitab islamofoobia, rassismi ja diskrimineerimise tasemele Euroopas. Samuti märkis osakond, et nad ei näe Rootsi samme terrorismiga võitlemiseks.

Pärast seda, kui Holland teatas, et nad võivad Ukrainale F-16-sid tarnida, teatas USA, et toetab liitlaste F-16 hävitajate viimist Ukrainasse.

Venemaa väed üritavad pealetungi Lõuna-Zaporižžja piirkonnas, püüdes samal ajal edasi tõrjuda ka Donetski osades idas, teatas Ukraina sõjavägi. Kindralstaabi teatel on venelased korraldanud piiriüleseid mürsuplahvatusi ka Sumõ ja Harkivi kirdeosas.

Ukraina president ütles laupäeval, et Venemaa agressioon „rikub toiduturgu“ ja süüdistas Moskvat enam kui 100 toitu vedava laeva kinnipidamises „nädalateks“.

Saksa meedias võib puhkeda järjekordne skandaal: Business Insider teatab, et ametist lahkuv Saksamaa kaitseminister Christine Lambrecht keelas sõjaväel enne Ramsteini varude kontrollimist, et näha, kui palju Leoparde on saadaval. Seda tehti Scholzi kaitsmiseks surve eest.