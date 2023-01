GALERII | KAADRID KUI FILMIST! Tallinn mattus paksu uttu

Sünoptik Kairo Kiitsak hoiatab, et tulemas on ka uduvihma, kuid teed on miinuses. „Veepiisakesed külmuvad teepindadel ja moodustuvad jäise kihi. Härmatise teke on ka soodustatud miinuskraadide ja udu koosmõjul. Mere pealt on ka väga hästi kuulda, kuidas laevad annavad halva nähtavuse tõttu helisignaale,“ kirjutab ta.