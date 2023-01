Politseikoer Toran leidis Järvamaal kadunud poisi

Lääne prefektuuri operatiivjuht Margus Kaldma sõnas, et sedavõrd kiirelt poisi leidmine ei olnud õnnelik juhus. „Inimeste otsingul on väga tähtis tegutseda kiiresti ja mitte kaotada aega. Mida varem annavad lähedased politseile inimese kadumisest teada, seda suurem on võimalus inimene kiirelt leida,“ sõnas Kaldma.