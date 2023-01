Politsei otsib Järva vallas kadunud 16aastast Jasper Johannest

Jasper Johannes lahkus kodunt Järva-Madise külas laupäeva ennelõunal. Lähedased on mures poisi käitumise ja heaolu pärast ning palusid koheselt politsei abi tema leidmisel.

Esialgsetel andmetel võis Jasper Johannes liikuda Järva-Madise lähedal oleva Kodru raba suunas. Politseipatrull on hetkel kohapeal otsinguid alustanud ning poisi otsimisse kaasatakse ka politseikoer.

Jasper Johannes on ligi 170 cm pikk ja tal on õlgadeni ulatuvad juuksed. Kodust lahkudes kandis ta tumedat värvi riideid, seljas on poisil WRC kirjadega talvejope ja peas roheline müts.