Arestiplatsil seisnud sõiduki süütamise tellinud mehele mõisteti pikk vanglakaristus

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman märkis, et juba esmased kogutud tõendid viitasid, et tegu võib olla tahtliku süütamisega. „Sõiduki VIN-koodi oli manipuleeritud ja dokumente võltsitud. Nii kahtlustasime kohe, et keegi võis püüda süütamise läbi hävitada tõendeid selle kohta, et tegu ongi varastatud sõidukiga,“ rääkis ta