OTSEBLOGI | USA palub Ukrainal oodata uut relvaabipaketti ja pidurdada seni suurpealetungi

Washingtonis usutakse, et Ukraina on kulutanud märkimisväärseid ressursse Bahmuti linna kaitsmiseks, kuid on suur tõenäosus, et venelased tõrjuvad lõpuks ukrainlased linnast välja, ütles ametnik. Kui see juhtub, ei too see kaasa mingit strateegilist nihet lahinguväljal.