Jaanus Riimets | Põrgut polegi

13. jaanuari Õhtulehes räägib isa Roman teemadest, mis ajakirjanduses üsna harva käsitsemist leiavad. Sellest, kuidas me siin maailmas Jumala pilguga vaadates elame ja ka sellest, mis inimesest saab peale lahkumist , peale maist rännakut. Inimestele juba nende vanemate poolt neid kasvatades ja lõpetades hilisemate nõu- ja käsuandjatega on ikka pakutud nii piitsa kui präänikut. Enamus religioone pakub ka selles vallas samamoodi. Primitiivselt öeldes kui oled olnud hea, siis saad taeva, kui oled olnud halb, siis põled igavesti põrgus. Kas aga sellistest meetoditest on olnud inimkonnale palju kasu?