Juhtkiri | Tõelise valimisdebati algus

Nüüd on erakondade valimisnimekirjad lukus ning on selge, et just neis presenteeritud kandidaatide seast valitakse riigikogu järgmise koosseisu seadusandjad. Kuna enam ei pea me kaasa elama parteidesisesele kandidaatide võitlusele võimalikult kõrge koha eest valimisnimekirjades, siis lõpuks ometi on saabunud aeg rääkida ka asjast. Enam ei peaks keskenduma mitte isikutele, vaid erakondade valimislubadustele.