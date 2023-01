Top | Eesti desarmeerib end

Eestist on saanud sedavõrd innukas Ukraina relvastaja, et endi ladudes öeldakse juba tuul uluvat. Samamoodi öeldakse, et kui endal parajasti relvi pole, siis kaitsevad meid liitlased. Piisab aga meenutada, kui „sõbralikult“ Eesti ja Soome jagelesid vedelgaasiterminali üle, kui äkki ilmnes, et me ei saagi lahe tagant eelisjärjekorras gaasi – segastel aegadel on oma särk ihule alati lähemal. Nüüd tehakse väikese Peetri relvalaod tühjaks, aga kas on midagi muutunud kontseptsioonis, et suur Peeter tuleb meile appi pool aastat pärast Venemaa sissetungi algust?