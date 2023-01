Seisukoht | Entusiasmist kasvab distsipliin

Mäletan, kuidas aasta esimestel päevadel läksin suure motivatsiooniga trenni, et vormi saada. Trennisaalid olid puupüsti rahvast täis ja isegi treeningmasina järjekorras pidi mõnikord seisma, ilmselt olid sinna sattunud teised samasugused nagu mina. Mõttelaadiga: uus aasta, uus mina! See kõik toimiski, mõnda aega...

Kuigi alles on jaanuari keskpaik, siis näen, kuidas see algne entusiasm ja motivatsioon vaikselt raugeb. Ei kao, vaid just nimelt raugeb. Ma küll jõuan trenni, aga vähem kordi nädalas või lõpuks suure vinnaga ja kirumise peale, kui alguses. Millest see küll tuleb? Vastus on imelihtne – entusiasmist kasvab distsipliin. See esialgne suure hurraaga peale hakkamine vaibubki, kuid asendub kindla rutiiniga.

See tähendab, et meis endas peab lõpuks olema piisavalt tahtejõudu, et eesmärgid ellu viia. Alustada tulebki entusiasmiga ja just nii tulevad suurepärased ideed. Ainuüksi toredast mõttest või paberile kirjutatud eesmärgist ei piisa ja soovitu nimel on vaja ka tööd teha.