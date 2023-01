SÕJAKOKKUVÕTE | Sakslased lubavad hakata otsuseid langetama

Saksamaal Ramsteini õhubaasis toimus USA kaitseministri kutsel suur liitlaste kohtumine. Eesti kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm selgitas „Esimeses stuudios“, et Ramsteini eel Eestis Tapal kohtunud erinevate riikide kaitseministrid saatsid omaenda relvaabi teadetega liitlastele sõnumi. Eriti on maailma tähelepanu koondunud ühele neist. „Tuleb leida viise, kuidas [sakslasi] inspireerida ja aidata neid nende poliitiliste otsuste takistustest üle. Selge, et ju seal on põhjused, miks nad siiani andnud pole. Ja meie asi on mõelda, kuidas nad tupikust välja tuleks. Ja ma olen tegelikult veendunud, et nad sealt välja pusserdavad ennast," ütles Salm. Saksa värske kaitseminister Boris Pistorius (pildil) ütles Ramsteinis, et otsust, kas Leopard lahingutanke Ukrainasse toimetada, pole veel langetatud, kuid lubas, et „teeme otsused nii ruttu, kui saame“.