POLIITIKUTEST SPORDITEGELASTENI: traagiliste kopteriõnnetuste taga on sageli piloodi eksimus, ent põhjuseid võib olla teisigi

Ehkki helikopterid on võrdlemisi ohutud transpordivahendid, juhtub aeg-ajalt ka nendega õnnetusi – nagu kõigi teiste sõidukitega. Siiski viitab statistika sellele, et kopterid kukuvad alla sagedamini kui lennukid. See risk on USA riikliku transpordiohutusameti väitel keskmiselt 35% kõrgem. Statistikat pööravad kopterite kahjuks mitmed faktorid. Näiteks kasutatakse neid sageli ohtlikes olukordades, kus lennukeid pole võimalik kaasata: kehvade (ilma)olude kiuste hädavajalikes päästeoperatsioonides, lahingupiirkondades ning situatsioonides, kus on vaja lennata madalal ja takistuste läheduses.