VÕRKSUKAD MEESTELE?! Teadlane rõõmustab: „Enam ei pea jälgima iganenud soorolle!“

„Kogu aeg viskab mulle Facebookis ette reklaami, kus pakutakse meestele võrksukkpükse. See pole ju normaalne! Mehed ei kanna sukkpükse!“ pahandab 25aastane Kaarel. Ta ei saa aru, miks ühiskonnas on soorollid justkui vahetunud. Antropoloog Terje Toomistu aga leiab, et aeg on lihtsalt jõudnud sinnamaale, et inimesed ei pea enam jäigalt jälgima iganenud arhetüüpseid soorolle.