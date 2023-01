VARGSI LÄHENEV JA ELUOHTLIK! Emakakaelavähi seljatanud pereema: „Mul oli kolmas staadium, aga ühtegi vaegust ei olnud.“

„Mõtlesin, et mul ei valuta kusagilt, mul ei saa ju asi nii hull olla. Arvasin, et mulle pandi valediagnoos,“ räägib kolme lapse ema Karmen Feldman, kellel diagnoositi emakakaelavähk. Kuigi haigus on ennetatav, sureb sellesse igal aastal 60–70 naist.