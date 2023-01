SMARTLYNXI HÄDADEL EI PAISTA LÕPPU! Jälle tehniline rike: puhkajad ootasid üle kolme tunni lennukis õhkutõusu

Alles mõni päev tagasi teatas kurikuulus tšarterlendude operaator Smartlynx, et nüüd on kõigi viivituste ja muude hädadega lõpp, sest Eesti liinidel on tagasi uus Boeing 737 Max 8 lennuk. Ent nii hästi pole siiski läinud – täna hommikul Tenerifele lennata soovinud reisijad istusid samas lennukis üle kolme tunni ja ootasid õhkutõusu.