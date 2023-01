Kaasaegne laenude vahendamine käib digiplatvormil automatiseeritult

Platvormi kõige olulisem tagatis on konservatiivne laenupoliitika. Taotlusi rahuldab Kreditex Ühisraha umbes 12-15 protsendi ulatuses, aga praeguse ebakindlama majandusseisu tõttu on see number vaid 8 protsenti laenusoovidest.

Koroonaepideemiaga seoses otsustas Kreditex Ühisraha pakkuda investoritele sajaprotsendist tagasiostugarantiid puhuks, kui investeeritud summat laenajalt mingil põhjusel tagasi ei saada. Niisuguseid garantiisid keegi teine turul ei paku.

Kinnisvaralaenud on kõik tagatud hüpoteekidega, väikelaenude puhuks on ettevõttel tagasimaksete kindlustamiseks reservfond. Sisuliselt on tegemist ettevõtte kasumiga, mida firmast välja ei võeta ja mille abil on vajaduse korral võimalik garantiitagasimaksed ära teha.

Automatiseerimine võimaldab vältida inimlikke eksimusi

Kreditex Ühisraha toetub juba oma olemuselt kaasaegsele digitehnoloogiale. Väga paljud protsessid on laenuandmisel ja investeerimisel automatiseeritud. Olemas on ka investeerimisrobot, mis võimaldab sobivate pakkumiste puhul investeeringud automaatselt ära teha.

Ka töökorralduses on palju jäetud tehnoloogia hooleks. Näiteks teeb laenutaotluste sorteerimise ära kliendihaldusprogramm – näiteks, kui taotleja märgib, et ta on töötu, siis selline taotlus paraku ei jõua isegi laenuhaldurite ekraanidele.

Ka andmete kontrollimine käib automaatselt, sest kõigi peamiste registritega alates maksehäireteregistritest kuni kinnistusraamatuni on ettevõttel olemas vajalikud liidesed.