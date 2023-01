Õpikute autor Lauri Vahtre: „Edgar Savisaart pole põhjust maha vaikida, ajalugu on ajalugu.“

Õhtuleht võttis vaevaks kontrollida, kas Savisaare „poliitilised oponendid“ on ta kooliõpikutest „välja kirjutanud“ või mitte. Ajalooõpetajad, kes peaksid õpikuid kui peamist töövahendit päris hästi tundma, ütlesid Õhtulehele, et konspektiivses stiilis õpikus jõuab nimetada vaid sündmusi ja fakte ning Savisaar on viimase 35 aasta suurkujude seas korralikult esindatud. Kui varasemate ajalooperioodide kohta ongi õpiku autorid lisanud mingeid hinnanguid, siis lähiajalugu on nendest kindlasti vaba.