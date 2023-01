Kelmuses kahtlustatav endine hotelliomanik saadeti kohtu alla

Marina Huttuneni juhitud hotellis tehti külastajate krediitkaartidega nende teadmata topeltbroneeringuid, on varem kirjutanud Eesti Ekspress. Huttunen pidas aastatel 2016–2017 Tallinnas Pirita teel hotelli Aquamarine. Politsei on tuvastanud sellest ajast ligi 50 juhtumit, mille puhul kuritarvitati hotellis ööbinud külastajate pangakaarte nende teadmata. See toimus Booking.com broneerimissüsteemis ja tavaliselt peteti inimeselt välja mõnisada, vahel ka üle 1000 euro. Politsei hakkas asja uurima ja Huttunenile on nüüd esitatud süüdistus arvutikelmuses.

Vahepeal otsisid korrakaitsjad teda taga, et ta kinni pidada. Kaitsjale teadaolevalt võis Huttunen vahepeal olla välismaal. Üks variant on, et kohtuistung peetakse videosilla teel, kuid selle kohta, kas süüdistatav sinna ilmub, kaitsjal kindlaid andmeid pole.