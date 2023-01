LÄBIPÕLEMINE! Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern astub tagasi

Uus-Meremaa, maoori keeles Aotearoa peaminister teatas neljapäeval pisaratega võideldes, et ta ei jaksa enam vastutusrikast ametit pidada. 37aastaselt maailma noorimaks naissoost valitsusjuhiks saanud Jacinda Ardern tunnistas ausalt, et „paagis pole enam küllaldaselt kütust, et edasi sõita“.