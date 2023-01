Mart Soidro | Kõik ei pääse riigikokku marjamaale

Kas tõesti on olukord nii hull? Kuidas võtta. Suuremate erakondade puhul seda ohtu vast ei ole - parlamendierakonnad on avalikustanud juba oma 125-liikmelised valimisnimekirjad. Küllap on makstud ka kautsjon (654 eurot kandideerija kohta, kokku 81 750 eurot). Kui 5-protsendilist künnist ei ületata, läheb kautsjon riigi tuludesse. Miks? Roheliste eelmise korra kaebus, mis jõudis välja riigikohtuni, tuvastas, et selle klausliga väheneb valimistel kaotsi minevate häälte arv. Umbes kolmkümmend aastat tagasi rääkisid aga asjaosalised, et kautsjoniga hoitakse eemal „hulle”, et nad Toompeale ei trügiks. Teevad kandideerimisest naljanumbri. Kohalikel valimistel on see võimalus aga jätkuvalt alles, seal saavad kõik tasuta mõõtu võtta, nii et luu paistab.