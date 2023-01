LAOD ON NÜÜD TÜHJAD! Eesti annetab Ukrainale rekordiliselt palju sõjatehnikat

Värske annetus kujunes kõikidest meie abipakettidest suurimaks. Kogu meie relvaarsenalist annetatava sõjatehnika koguväärtus küündib sedapuhku 113 miljoni euroni. Koos selle annetusega on Eesti viinud Vene agressiooniga võitlevasse riiki ligikaudu 350 miljoni euro eest sõjamoona.

Tegelikkuses meie kulu päris 350 miljoni euroni ei küündi. Euroopa rahurahastust saadakse tagasi märkimisväärne osa Ukrainasse saadetud relvade väärtusest. Jaanuari keskpaiga seisuga on Eestile eraldatud 156 miljonit eurot, kuid mitme kompensatsioonipaketi kallal alles töötatakse ehk Eesti saab sealt veelgi enam miljoneid.

Õhtulehele teadaolevalt muutub Ukraina toetamine aga lääneriikidele edaspidi palju keerulisemaks. Seni annetatakse peamiselt tehnikat, mis juba varem kasutusest maha võetud. Eestil sai seekordse annetusega säärane varu otsa. Me pole ainsad – sarnane mure kimbutab ka paljusid meie liitlasi.

Eestis mindigi juba praegu samm kaugemale, sest Ukrainasse saadeti ka haubitsaid, mis olid kasutuses, mitte ei seisnud laos. Need loodetakse lähiaastatel asendada Lõuna-Korea päritolu liikursuurtükkidega K9. Võimalik, et tarneid õnnestub muutunud julgeolekuolukorras ka kiirendada. Siiski rõhutas valitsus neljapäevases pressiteates, et annetus meie enda kaitsevõimet ei vähenda, sest kohapeal annavad abi ka liitlased.