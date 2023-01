Metsatöötajate ametiühing | Metsanduse tuleviku üle vaieldes ei tohi unustada töötajat

Metsanduse arengukava (MAK) on saanud meedias palju kajastust, kus vastandatakse looduskaitset ja metsatööstust. Õhtuleht on viimase nädala jooksul seda kaks korda teinud, öeldes otse välja, et arengukavaga otsustatakse emma-kumma poole võit. Kohati tundub, et poliitikud on justkui juhuslikult kistud vastasseisu keskele ja üritavad nüüd enne valimisi teha otsuse, mis ärritaks võimalikult väheseid valijaid.