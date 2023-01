VIDEO | Kaja Kallas: kui langeb Ukraina, on vabadus ohus ka mujal maailmas

Kaja Kallas võttis teemaks ka riigikaitse ja Nursipalu polügoni. „Tundub, et kõik erakonnad on kaitsevõime tugevdamise poolt, aga kui on aeg langetada raskeid otsuseid, siis ei ole asi nii. Me peame tegema raskeid otsuseid riigikaitsega seoses.”

Peaminister tõi Nursipaluga seoses välja kolm punkti: „Esiteks, Eesti riik ei mängi Nursipalus sõda, vaid me valmistume sõjaks ja teeme seda sellepärast, et sõida kunagi siia territooriumile ei tuleks. Teiseks, me anname oma parima, et saavutada kompromiss kohalike elanikega. On 21 kinnistut, kus on peal ka elumaja, nendega tegeletakse eraldi. Me hüvitame, mitte turuväärtuse vaid hüvitusväärtuse alusel, et kõik inimesed saaksid oma elukoha eest väärilise kompensatsiooni. Kolmandaks, kutsun ka kolleege leidma üles vastutustunne ja valmisolek teha raskeid otsuseid. Elame terroristliku paariariigi naabruses ja see ei muutu niipea. Me peame tegema otsuseid, mis on vajalikud ja kulukad.”