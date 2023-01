Noorteasutuses abivajavaid lapsi julmalt kohelnud töötajad on kohtu ees: neid võib oodata tingimisi vangistus

AS Hoolekandeteenuste Rakvere Lille Kodu osutab kinnise lasteasutuse teenust mõõduka või raske intellektipuudega ja käitumishäiretega lastele. 2021. aasta aprillis esitas sotsiaalkindlustusamet prokuratuurile kuriteoteate, milles palus uurida laste väärkohtlemise juhtumeid Hoolekandeteenuste AS Rakvere Lille Kodus: ametil oli laekunud teabe põhjal alust arvata, et Rakvere Lille Kodu osad töötajad on füüsiliselt ja emotsionaalselt väärkohelnud teenusel viibivaid lapsi. Kinnise lasteasutuse teenus on ööpäevaringne teenus, mida osutatakse lastele, kelle vabadust on piiratud kohtumääruse alusel.

Nüüd on Rakvere Lille Kodu kolme endise töötaja süüasi Viru maakohtus arutusel. Süüdistuse järgi väärkoheldi Rakvere Lille Kodus seitset ööpäevaringse valve all olnud teismelist. „Kolme kohtualust süüdistatakse laste väärkohtlemises. Ja siinjuures mitte tavaliste laste väärkohtlemises, vaid abivajavate laste väärkohtlemises. Konkreetsemalt selles, et kolm hooldekodu töötajat vägivallatsesid nende kallal,“ sõnas Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Sirje Merilo ERRile. Tema sõnul lapsi löödi, näpistati, tõugati.

Prokurör taotles Anule ühe aasta ja kuuekuulist tingimisi vangistust, Kätlinile ühe aasta ja kolm kuulist tingimisi vangistust ja Liinale kuuekuulist vangistust tingimisi. Kohus teeb otsuse veebruaris.