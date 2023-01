Panga endine osakonnajuht läks altkäemaksu võtmise kahtlusega kohtu alla

2019 aastal kirjutas Äripäev, et rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises, kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud. Tänaseks astub neist kohtu ette Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna endine juht Mait Kaselo, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises erasektoris. Lisaks Kaselole on kohtu ees ka Arkadii Sulaev.

Kaselo oli 1990. aastatel tööl Tallinna kriminaalpolitseis, kus tema ülemuseks toona oli praegune Tallinna Äripanga juhatuse liige Sergei Elošvili. Ligi viis aastat oli Kaselo ametis ka politsei sisekontrollis, seejärel läks ta 15 aastaks tööle Krediidipanka, kus juhtis rahapesu tõkestamise ja turvaosakonda, on kirjutanud Äripäev.